Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.
Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin genel komutanı Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklama yaptı.
Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.
Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.
06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
- Erdoğan-Merkel görüşmesi başladıSaadet'ten CHP mitingi açıklamasıPKK'ya bir darbe daha! TutuklandılarDünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler!Teröristbaşından militanlarına talimat!UETD Hamburg: Salon sözleşmeyi iptal ettiBarzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildiPolisin zor anları... Acı haberi böyle verdi!Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:33 Güneş 05:31 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:36
- 28°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 22°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 23°C Ankara
- 27°C Antalya
- 19°C Artvin
- 28°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 100.627 -0.12
- Altın: 142,579 0.23
- Dolar: 3,6183 0.28
- Euro: 4,1307 0.96
Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs
Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
UETD Hamburg: Salon sözleşmeyi iptal ettiAlmanya’nın Hamburg kentinde 10 Temmuz’da yapılması planlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nın engellendiği bildirildi.
Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üsRudaw televizyonu, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.
ABD'den dikkat çeken Kıbrıs çağrısı!ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC lideri Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'i telefonla arayarak adada birleşme çağrısı yaptı.
Yunan belediye başkanına Kardak şoku1989-96 yılları arasında, Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları’na çoban gönderip, keçi beslettiren Diakomichalis cezaya çarptırıldı.
ABD'den Afrin operasyonuna komik itiraz!Pazar günü Türkiye'ye gelecek ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'ya Afrin’e müdahalenin DEAŞ'la savaşta dikkat dağıtacağı uyarısında bulunacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Aman dikkat! 4 il için hayati uyarı
- DHKP-C bildirisine destek verdiler
- Devletin zirvesi Kalın'ın mutlu günü için bir arada
- Morgdan cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
- 87 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise..
- Abdulkadir Aksu'ya yeni gelin
- Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!
- Yuh artık! 'Bilo havaya tut oğlum'
- Plaj tuvaletinde dehşet!
- Mustafa Ceceli'ye Yargıtay'dan hukuk tokatı!
- Terörist mezarlarında temizlik!
- Okul müdürüne bombalı tuzak
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.