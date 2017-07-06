06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs

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Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs
Rudaw televizyonu, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.
Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs Barzani'nin kanalı duyurdu! 7 askeri üs

Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin genel komutanı Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.

Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.

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