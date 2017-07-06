UETD Hamburg: Salon sözleşmeyi iptal etti

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg Bölge Başkanı Mustafa Bahtiyar yaptığı yazılı açıklamayla, ellerinde olmayan nedenlerden Hamburg’da yapılması öngörülen anma programını iptal etmek zorunda kaldıklarını, bu durumdan dolayı üzüntülü olduğunu ifade etti.



YOĞUN BASKI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ



“15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nı yapmak istediğimiz Laeiszhalle adlı salon ile yapılan sözleşmemiz Alman makamları tarafından yapılan yoğun baskılar nedeniyle iptal edilmiştir” diyen Bahtiyar, kentte başka salon bulma çalışmalarının da yine aynı nedenle sonuçsuz kaldığını aktardı. Bahtiyar, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ile yaptıkları istişareler sonucunda anma programının başka bir bölgeye aktarıldığını kaydetti.