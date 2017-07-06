Pensilvanya'daki malikanesinden verdiği şifreli mesajlara bir yenisini daha ekleyen Fetullah Gülen, yönettiği terör ağına yönelik şov konuşmalarından birinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin kaos yürüyüşüne tam destek talimatı verdi.
Terörist elebaşı, "Yürüyün, dosdoğru yürüyün"diyerek militanlarına Kılıçdaroğlu'nun yanında olmalarını istedi. PKK terör örgütünün de verdiği resmi destekle birlikte kaos safında FETÖ de yerini terörist elebaşının bizzat talimatıyla alenileştirdi.
06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Teröristbaşından militanlarına talimat!
Pensilvanya'daki malikanesinden verdiği şifreli mesajlara bir yenisini daha ekleyen Fetullah Gülen, yönettiği terör ağına yönelik şov konuşmalarından birinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin kaos yürüyüşüne tam destek talimatı verdi.
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