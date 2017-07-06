06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler!

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Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler!
Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim birimlerine açtığı ateş sonucu bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.
Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler! Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler! Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler!

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı terörist güçlerin Azerbaycansivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlemesi sonrası 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

2 YAŞINDA BİR ÇOCUK VE 1 KADINKATLEDİLDİ

Saldırı sonucunda babaanne Sahibe Guliyeva ve 2 yaşında olduğu belirtilen torunu Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçaları ile ağır yaralanan Servinaz Guliyeva ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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PAYLAŞIMLAR KAN DONDURDU

Olayla ilgili Ermenistan merkezli bir sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiye yorum yapan aşırı görüşlü bazı Ermenistan vatandaşları ise kan dondurdu. Paylaşımlarda, "Daha çok çocuk öldürmemiz gerek.", "Öldürülenin çocuk olması hoş değil ama haber beni mutlu etti." gibi ifadelere yer verildi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Sosyal medyada #JusticeForZahra (Zehra için adalet) kampanyası başlatıldı. Yaşanan gelişmelere dünya medyasının sessiz kalışı, Türk ve Azerbaycanlı yurttaşların büyük tepkisini çekiyor.

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, yurt dışındaki tüm temsilciliklere talimat verildiğini belirtti. 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

"Yaşanan olaylar bir daha gösteriyor ki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bu emri Ermenistan yönetiminden almıştır. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı devam eden bu tutumu bölgesel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Mülki ahalinin ağır silahlarla ateşe tutulması Ermenistan’ın devlet siyasetinin bir parçasıdır. Siyaset kasıtlı ve garezli bir şekilde devlet siyaseti olarak hayata geçiriliyor."

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ANKARA SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan'ın şiddetle kınandığı belirtilirken kardeş Azerbaycan'a Türkiye'nin taziye mesajı iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan’ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı, top ateşi sonucu yaralanan bir diğer Azerbaycanlı kardeşimize acil şifalar diliyoruz."

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