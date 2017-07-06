PKK'ya bir darbe daha! Tutuklandılar

İstanbul Okmeydanı’nda esnafa ve vatandaşlara silahlı gasp ve saldırılarda bulunan PKK’nın gençlik yapılanması üyesi 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul TEM ekiplerince Okmeydanında ikamet eden esnaf ve vatandaşların savcılığa yaptığı ihbar ve şikayetiyle başlatılan soruşturmada, bölgede market ve dükkan işleten esnafa silahli gasp ve haraç alma eylemlerinde bulunan, haraç vermeyen esnafın işyerlerine EYP(el yapımı bomba) atıp araçlarını ateşe veren şahıslara yönelik olarak saldırganlara yönelik geçtiğimiz hafta duzenlen operasyonlarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan soruşturmada 13 kişi oldukları belirlenen ve yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 9 saldırganın eylemleri, bölücü terör örgütü adına yaptıkları tespit edilirken, bölücü örgütün gençlik yapılanması üyeleri olduklarında da belirlenmişti.

MİLLİYET