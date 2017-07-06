06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Saadet'ten CHP mitingi açıklaması

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Saadet'ten CHP mitingi açıklaması
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Aydın, "CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın 'Maltepe'deki mitinge Saadet Partisi de katılacak' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Saadet'ten CHP mitingi açıklaması Saadet'ten CHP mitingi açıklaması Saadet'ten CHP mitingi açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, CHPİstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın Maltepe'de yapacakları mitinge Saadet Partisi'nin de katılacağı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aydın yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın, Maltepe'de yapacakları mitingle ilgili olarak 'Mitinge Saadet Partisi de katılacak' şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır.

Konuyla ilgili Genel Merkezimizin açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi hususunda gerek basının, gerekse kamuoyunun hassasiyeti önemlidir."

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