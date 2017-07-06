07 Temmuz 2017 Cuma12 Şevval 1438
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Darp ettiler! Hükümet yanlıları meclisi bastı

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Darp ettiler! Hükümet yanlıları meclisi bastı
Venezuela'da anayasanın yeniden yazılmasına ilişkin sembolik bir referandum yapılmasına yönelik oylamanın yapıldığı esnada parlamento binasını bastılar.
Darp ettiler! Hükümet yanlıları meclisi bastı Darp ettiler! Hükümet yanlıları meclisi bastı Darp ettiler! Hükümet yanlıları meclisi bastı

Kongre üyesi Armando Arias yaptığı açıklamada, olayda 4 muhalefet milletvekilinin yaralandığını belirterek, "Bu, her gün ülkemizi biraz daha kaybettiğimizi görmekten daha çok acıtmadı."şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde Başbakan Yardımcısı Tareck El Aissami parlamentoyu ziyaret ederek, ülkesinin İspanya'dan bağımsızlık günü kutlamaları için bir konuşma yaptı. El Aissami burada yaptığı konuşmada, küresel güçlerin bir kez daha Venezuela'yı etkisi altına almaya çalıştığını belirtti.

El Aissami'nin meclisten ayrılmasının ardından parlamento binası önüne gelerek slogan atan hükümet yanlıları ilerleyen saatlerde binaya girerek, tahta sopalar ve metal çubuklarla muhalefet milletvekillerine saldırdı.

Muhalefetten 4 milletvekilinin yaralanmasına rağmen, ülkede anayasanın yeniden yazılmasına ilişkin sembolik bir referandum yapılmasına yönelik plan onaylandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, olayın araştırılmasını istedi.

REFERANDUM DÜZENLENECEK

Çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Kongre'nin Başkanı Julio Borges, dün Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başlattığı anayasanın yeniden yazılması süreci kapsamında muhalefetin 16 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini söylemişti.

Referandumdan çıkan sonuçların yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak ülkede yapılan anketler Venezuelalıların yaklaşık yüzde 20'sinin anayasanın yeniden yazılmasını istediğini ortaya koyuyor.

NİSAN AYI BAŞINDAN BERİ VENEZUELA'DA ORTALIK KARIŞIK

Devlet Başkanı Maduro, önceki gün anayasayı yeniden yazmak için toplanacak özel meclisin temsilci adaylarıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, 30 Temmuz'da meclis temsilcileri için seçime gidileceğini açıklamıştı. Maduro seçimi halkın yapacağını söylemişti.

Venezuela'da, Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 80'i aştı. Ülkede sokak gösterileri, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongrenin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor. Muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

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