ABD'li temsilci mışıl mışıl uyurken yakalandı!

Suriye’de yaşanan terör ortamının sonlandırılması adına Rusya, Türkiye, İran, Suriye ve Özgür Suriye Ordusu arasında bir süredir Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplantılar düzenleniyor.

Bu toplantıların beşincisinde ise ilginç bir olay yaşandı. Toplantıyı takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomat Stuart Jones, görüşmelerin düzenlendiği yerdeki kanepede uyuklarken yakalandı.

Jones’un bu hali esprilere neden olurken, görüşmeler sırasında uyumasının ise ABD’nin Suriye’de yaşananlara yönelik ciddiyetsiz yaklaşımının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı.