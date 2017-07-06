ABD'nin içinde bağımsızlığını ilan etti!

ABD nin Nevada eyaletinde yaşıyan Kevin Baugh isimli bir vatandaş, kendi sınırları, kendi kuralları, gelenekleri ve kendi para birimi olan Molosya ismi bir mikro ulusu kurdu.

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşıyan Kevin Baugh, kendi sınırları, kendi kuralları, gelenekleri ve kendi para birimi olan oluşturduğu Molosya ismi verilen bir 'mikro ulusunun' köpekler de dahil olmak üzere 33 vatandaşın başbakanı.

1977'de lise arkadaşıyla birlikte bu fikir aklına gelen Baugh yıllardır başbakanlık yapıyor. "Hükümet evi" olarak bilinen Baugh'un evi, arka ve ön bahçesi ve 0.4 hektar alan ve ABD'nin Nevada eyaletinde bir mikro ulusu oluşturuyor.

Karar'ın haberine göre Baugh, "Amerika"ya alışveriş için gitmek zorunda olan Molosyalılar bunu "ithalat" olarak görüyor. Baugh Molosya'yı 1977'de 15 yaşındayken kurmuş, 1998 yılında toprağa dayanan bir iddiaya dönüştürmüştür. 1999 yılında ise kendi başkanlığını ilan etmiş... Baugh, Molosya adının İspanyolca "küçük kayalık tepe" anlamına gelen "morro" sözcüğünden türediğini belirtmiştir.

Molosya'nın bir meclisin varlığını zorunlu kılan bir anayasası olsa da "iç karışıklıklar ve sınırın dışından gelen müdahaleler nedeniyle" Baugh tüm anayasal görevleri yerine getirmektedir.

Molosya pek çok mikro ulusu tanımaktadır ve bunlarla pek çok "antlaşma" yapmıştır. Turistler Molosya'ya sık sık geziler düzenliyor. Ne de olsa bir başbakanın hayatına bu kadar yakından bakma şansını pek bulamıyorlar. Turistlerin pasaportlarına sınırda bir kontrol yapılıyor ve "Molosya cumhuriyeti pasaport kontrol" mührü vuruluyor.