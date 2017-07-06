Dikkat çeken kare! Paçaları sıvadılar ve...

İlk kez gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklama yapan Netanyahu, birçok alanda işbirliği vurgusu yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üç gün sürecek resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail’in Ben Gurion Havalimanında törenle karşılandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli bakanlar hazır bulundu. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı.

TARİHTE BİR İLK

Havalimanında kurulan platformda bir konuşma yapan Netanyahu, Hint mevkidaşına hitaben, “Biz bu ziyareti uzun yıllardan beridir bekliyorduk. Bu tarihi bir ziyarettir. İlk defa Hint bir başbakan İsrail’i ziyaret ediyor” dedi.

Netanyahu, İsrail-Hindistan dostluğuna vurgu yaparak, “Biz Hindistan’ı seviyoruz, kültürünüzü, demokrasinizi ve ilerlemeye yönelik kararlılığınızı takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

“Dostum” diye hitap ettiği Netanyahu ile birçok konuyu ele alacaklarını belirten Modi, “Toplumlarımızı terör gibi tehditlere karşı korumak üzere işbirliği yapıyoruz. Bu ziyaretim İsrail ile ortaklığımızın başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLERDEN PROTESTO

Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti sırasında iki ülke arasında bilgi teknolojileri ve silah alanında yapılan anlaşmalar Batı Şeria'da protesto edildi.

Batı Şeria'daki Filistinli grupların temsilcileri ve mensupları, Modi'nin ziyaretini protesto etmek için Ramallah kentinde bulunan Hindistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Göstericiler, başta Hindistan olmak üzere bütün ülkeleri İsrail ile ilişkilerini kesmeye ve "işgal devletine" boykot uygulamaya davet etti.