07 Temmuz 2017 Cuma12 Şevval 1438
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'Türk kirazı'nı en çok onlar tüketiyor

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'Türk kirazı'nı en çok onlar tüketiyor
Dünya pazarında kalitesi ve aromasıyla tercih edilen Türk kirazında ihracat 30 Haziran itibarıyla 100 milyon doları aştı.
'Türk kirazı'nı en çok onlar tüketiyor 'Türk kirazı'nı en çok onlar tüketiyor 'Türk kirazı'nı en çok onlar tüketiyor

Kalitesi ve aromasıyla dünya pazarında kendine yer bulan Türk kirazını yurt dışında en çok Alman ve Ruslar tüketiyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde 42 ülkeye 50 bin 630 ton kiraz gönderen Türkiye, bu dış satımdan 137 milyon 699 bin dolar kazanç elde etti.

Bu yıl ise aynı ülkelere 30 Haziran itibarıyla 103 milyon 392 bin dolar karşılığında 37 bin 754 ton kiraz ihracatı gerçekleştirildi.

"ÜÇTE BİRİNİ ALMANYA ALIYOR"

Dünya pazarında kalitesi ve aromasıyla tercih edilen "Türk kirazı"nı en çok Alman ve Ruslar tüketti. Yurt dışına gönderilen kirazın üçte birini Almanya aldı.

Almanya'ya 13 bin 667, Rusya'ya ise 8 bin 476 ton kiraz gönderen Türkiye, dış satımın yüzde 58'ini bu iki ülkeye yaptı. Türkiye, yalnızca bu iki ülkeye sattığı kirazdan 30 Haziran itibarıyla 66 milyon 144 bin dolar kazandı.

En fazla ürün gönderilen ülkeler arasında kiraza en yüksek ücreti veren ülke de Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan kiraz ihracatının ortalama kilosu 3,7 dolar olarak gerçekleşirken, Rusya kilosuna 1,6 dolar ödedi.

SURİYE'YE İHRACAT 54 KATINA ULAŞTI

Almanya ve Rusya'nın ardından en çok ihracat, 6 bin 758 ton ile Irak, bin 615 ton ile Hollanda ve bin 597 ton ile Avusturya'ya yapıldı.

Türkiye'nin kirazdaki dış satımının yüzde 51'i sadece AB ülkelerine gerçekleştirildi. Toplamda 75 milyon dolar kiraza para veren AB ülkeleri, bu ürünün kilosuna ortalama 3,86 dolar ödedi.

Geçen yıl 3 ton kirazın satıldığı Suriye ise bu yıl Türkiye'den 162 ton kiraz için 61 bin dolar ücret ödedi. Bu ülkeye ihracat geçen yıla göre 54 kat arttı.

 

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