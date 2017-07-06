Altın düşecek mi? En iyi tahminci yorumladı

Bloomberg sıralamasında en iyi altın tahmincisi olarak dikkat çeken BNP Paribas Emtia Piyasaları Stratejisti Harry Tchilinguirian, altında yükseliş bekleyenleri Fed tehlikesine karşı uyardı.
Stratejist Tchilinguirian, altında en fazla düşüş bekleyenler arasında yer alıyor. Tchilinguirian göre altın, dördüncü çeyrekte ons başına 1,165 dolar seviyesine gerileyecek.
İLK DÜŞÜŞÜNÜ KAYDETTİ
Altın, istikrarlı ekonomik büyümeye yönelik göstergelerin güvenli varlık talebini azaltması ve jeopolitik gerginliklerin yatırmcı endişelerini fazla artırmamasının etkisiyle, Haziran ayında bu yıl ilk aylık düşüşünü kaydetti.
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