07 Temmuz 2017 Cuma12 Şevval 1438
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Türk Akımı'nda flaş gelişme! Anlaştılar

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Türk Akımı'nda flaş gelişme! Anlaştılar
Macaristan ve Gazprom, Macaristan’a Türk Akımı boru hattından doğalgaz sevkiyatlarına ilişkin anlaşmayı imzaladı.
Türk Akımı'nda flaş gelişme! Anlaştılar Türk Akımı'nda flaş gelişme! Anlaştılar Türk Akımı'nda flaş gelişme! Anlaştılar

Macaristan Dışişleri Bakanı Pater Szijjarto, Macaristan’ın Rusya kamu şirketi Gazprom ile Macaristan’a Türk Akımı boru hattından doğalgaz sevkiyatlarına ilişkin anlaşmayı imzaladığını belirtti.

Macar haber ajansı MTI'da yer alan haberde Bakan Szijjarto "Macaristan doğalgaz sevkiyatlarının Türk Akımı boru hattından yapılmasını iyi bir seçenek olarak değerlendiriyor çünkü Romanya veya Hırvatistan üzerinden sevkiyatlar konusunda gereken çalışmalar henüz yapılmadı. Dolayısıyla Macaristan doğalgaz sevkiyatlarının güneyden yapılmasına ilgi duyuyor" dedi.

Türk Akımının Macaristan'a giden kısmının 2019 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sputnik Türkiye

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