07 Temmuz 2017 Cuma12 Şevval 1438
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Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı

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Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı
Bakan Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan satışının olmayacağını belirterek, 'Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek, bu konuda kararımız kesindir' dedi.
Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Biz bu kadar damızlığa ve üretime destek verirken 'Kurban Bayramı geliyor dişi hayvan keselim' dediğiniz an büyük bir çelişki meydana geliyor. Bu çelişkinin olmamasının yolu dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek" dedi.

Çelik, Bakanlık tarafından Türkiye'de ilk kez geliştirilen "Etçi Damızlık Tavuk (Anadolu - T)" ve "Siyah Pirinç (Siyah-1)" ile ilgili tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık tarafından geliştirilen etçi damızlık Anadolu-T tavuğunun sektörde kullanılması için bir teşvik getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu ürünün sektörde temel girdi olduğunu ve ithal muadillerine göre dörtte bir fiyatla satıldığına dikkati çekti.

Çelik, bu yeni çalışmaların beyaz et fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine de söz konusu çalışma ile sektörün gelişmesi ve ihracatta rekabet gücünün artırılması açısından elde edilecek uygun şartların mutlaka piyasaya yansıyacağını belirtti.

İlk etapta özel sektörün tavuk civcivi taleplerinin yüzde 10'una cevap verme planlarının olduğunu ifade eden Çelik, akabinde de bu ithalatı sonlandırma noktasına gidileceğini söyledi.

"Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek"

Çelik, Kurban Bayramı'nda dişi hayvanların satışına ilişkin bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bu milli bir meseledir, bunun siyaset dönemi ile falan ilgisi yok. Kendi hayvan varlığımızı kendi coğrafyamızda üretmemiz gerekiyor. Biz bu kadar damızlığa ve üretime destek verirken 'Kurban Bayramı geliyor, dişi hayvan keselim' dediğiniz an büyük bir çelişki meydana geliyor. Bu çelişkinin olmamasının yolu dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek. Bu kesin kararımız ve bu konuda Bakanlık olarak bütün mülki amirlerle bir denetim faaliyeti içerisinde olacağımızı bugünden söylüyoruz ki Anadolu'nun çok uzak yerlerinden hayvan taşımaya kalkanlar gereksiz bir zahmete girmesinler. Bu bazı kişilerin hoşuna gitmeyebilir ama milletin ve ülkenin geleceği açısından bunların mutlaka olması gerekiyor. Artık bireysellikten çıkmamız gerekiyor. "

Şu an yılda üretilen buzağı sayısının 3 milyona geldiğini belirten Çelik, bunun 5 milyona taşınması ve buzağı ölümlerinin engellenmesiyle hayvan ithalatının Türkiye'nin gündeminde olmayacağını anlattı.

Çelik, bazı gıda maddelerinin ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı ile bir görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Bizim bu kararnameyle ilgili, zamanlama açısından şubatta veya eylülde bu tür kararnamenin çıkmasının bir mahsuru yok. Çünkü çıkan kararnamede üreticinin aleyhine bir durum yok. Algıdan kaynaklanıyor. Hasat döneminde olduğu için zannediliyor ki 'İthalata kapı açıldı, yerli üretime geçit yok', böyle bir şey yok. İthal ürün bin 100 lira civarındayken, ithal edeceğiniz ekmeklik buğday bin 100-bin 50 lira civarındayken bizim içeride ekmeklik buğdayımız 900-bin lira. Hiç kimse daha pahalı buğday tercih eder mi? Yani işler normal seyrinde devam ediyor. Buradaki gümrük duvarının indirilmesi üreticinin aleyhine değil. Psikolojik bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Zamanlama açısından hasat dönemine denk geldiği için bu tartışmaların başka yöne çekileceğini söyledik, size yansıyan bu. Yoksa Ekonomi Bakanlığıyla böyle bir tartışma, bir sorun yok."

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