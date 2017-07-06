Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi

Işıtmak'ın 2013 yılındaki olaylar sırasında kendi profilinde paylaştığını iddia edilen videolar takipçilerinin tepkisini çekti.
O ZAMANLAR TANINMIYORDU
2010 yılında Youtube kanalı açan Orkun Işıtmak, iddia edilen videoları paylaştığı dönemde henüz büyük çıkışını yapmamıştı, yani tanınan bir isim değildi.
AÇIKLAMA YAPMAMASI TEPKİLERİ KÖRÜKLEDİ
Öte yandan genç Youtuber'dan videoların yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen resmi bir açıklama gelmemesi de takipçilerinin tepkisinin giderek büyümesine sebep oldu. Videolarının altına "Seni takip etmeyi bırakıyoruz." yorumları yağdı.
GAZA GELMİŞ!
Genç fenomenin Gezi olayları sırasında sık sık polise hakaretler yağdırdığı videoların yayınlanması sonrası takipçilerinin sayısı azalan Işıtmak twitter hesabından bu açıklamayı paylaştı.