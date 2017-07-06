07 Temmuz 2017 Cuma12 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 26°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 100.627 -0.12
  • Altın: 142,592 0.23
  • Dolar: 3,6183 0.28
  • Euro: 4,1307 0.96

Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladı

»
Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladı
Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, kurulacak yeni partinin genel başkanının Meral Akşener olduğunu duyurdu.
Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladı Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladı Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladı

Meral Akşener, Yeniçağ Gazetesi yazarı Servet Avcı'nın kızının düğününde MHPdefterinin kendisi için kapandığını, arkadaşlarıyla çalışma içersinde olduğunu ve merkezdeki boşluğu doldurmak için yeni bir parti kurulacağını söylemişti.

Akşener'in ardından Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan da yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ: GENEL BAŞKAN AKŞENER OLACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, yeni kurulacak partinin genel başkanının Meral Akşener olacağını söyledi.

"Ülkenin uçurumun kıyısındayken benlik davası yapmanın kabul edilemez" olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki başkanlık seçiminde, Türk milliyetçilerinin siyasi tasfiyesini engellemek ve milli olan herkesi kapsayan merkezi iktidara taşımak amacıyla, Meral Akşener hanım ile yeni bir parti kurmaya karar verdik."

"TÜM MİLLİ GÜÇLER, ÜLKEMİZİ UÇURUMDAN KURTARMALI"

"Bütün Türk milliyetçileri ve milli güçler, birlikte sevgili ülkemizi uçurumdan kurtarmak amacı ile büyük bir atılımı gerçekleştirmek zorundadır."

"Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Şimdi artık hep birlikte iktidar yürüyüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz."

"Bu yol, şimdiye kadar yürüdüğümüz yoldan daha çetin olacak ancak başaracağız."

"Allah yardımcımız olsun."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladıYeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladıBağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, kurulacak yeni partinin genel başkanının Meral Akşener olduğunu duyurdu.
Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdiErdoğan-Merkel görüşmesi sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayan Almanya Başbakanı Merkel ile G20 zirvesi öncesi bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Saadet'ten CHP mitingi açıklamasıSaadet'ten CHP mitingi açıklamasıSaadet Partisi İstanbul İl Başkanı Aydın, "CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın 'Maltepe'deki mitinge Saadet Partisi de katılacak' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Yeni parti için tarih belli olduYeni parti için tarih belli olduOlağanüstü kurultay çalışmaları mahkeme kararıyla sonuçsuz kalan MHP'li muhalifler yeni parti için süreci başlattı.
AK Parti'den CHP'ye 15 Temmuz nöbeti cevabıAK Parti'den CHP'ye 15 Temmuz nöbeti cevabıAK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin 15 Temmuz nöbeti eleştirisine 'biz sokaklarda demokrasi aramıyoruz, 15 Temmuz destanını ve kahramanlarını anıyoruz' şeklinde yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri üssünü kapatabilirizCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri üssünü kapatabilirizFrance 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
  • AK Parti ve MHP anlaştı!05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:09
  • CHP'ye en sert tepki Bahçeli'den.. Ateş püskürdü05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:59
  • Destici'den çağrı! 'sonlandırın'05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:50
  • AK Parti ve MHP anlaştı! Bu hafta geliyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:20
  • Ak Parti'den önemli açıklama! OHAL bitecek mi?05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:37
  • Süreç resmen başlıyor! Yusuf Halaçoğlu'dan yeni parti ipuçları04 Temmuz 2017 Salı 17:35
  • Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması04 Temmuz 2017 Salı 15:20
  • Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama04 Temmuz 2017 Salı 14:15
  • Flaş açıklama: Bylock kullanan vekil ve bakan var mı?04 Temmuz 2017 Salı 12:39
  • MHP'den Ozan Arif'e sert tepki! İte hoşt demek...04 Temmuz 2017 Salı 11:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri