Rumlar masadan kalktı: Geri dönüyoruz!

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Rum lider Nikos Anastasiadis'in, "Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum" açıklamasını yapmasıyla görüşmeler son buldu.
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İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Rum lider Nikos Anastasiadis'in, "Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum" açıklamasını yapmasıyla görüşmeler son buldu.
AYRINTILAR GELİYOR...