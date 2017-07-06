Almanya'da Erdoğan, Putin ve Trump alarmı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile görüşmesinin ardından, Türk heyetiyle birlikte kalacakları otele geçti.
HAVADAN VE NEHİRDEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Erdoğan'ın çıkışı ve oteline gidişi sırasında üst düzeyde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Havadan ve nehirden de güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri ve nehir botları da, yerdeki polislerin çalışmalarına destek verdi.
ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP İÇİN EN ÜST DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI
Açıklama yapan güvenlik görevlileri, Hamburg'da Erdoğan, Putin ve Trump için en üst düzey önlem alındığını belirtti.
Erdoğan, çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri alınan otelinde istirahata çekildi.