Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler

Sakarya'da Suriyeli 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanagötürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü.

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı.

TECAVÜZ EDİP, ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER

Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi.

Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi'nde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi Emani Arrahman isimli Suriye uyruklu hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi.

BAŞLARINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YAKALANDILAR, İTİRAF ETTİLER



Olayla ilgili yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.'nın vahşice öldürülen Arrahman'ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE TARTIŞMIŞLAR

Şüpheliler B.K. ve C.K.'nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman'ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



BUGÜN DOĞUM İÇİN HASTANAYE KALDIRILACAKTI



Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman'ın bugün doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.