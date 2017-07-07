07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.627 -0.12
  • Altın: 142,592 0.23
  • Dolar: 3,6183 0.28
  • Euro: 4,1307 0.96

Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...

»
DEAŞ’ın son günlerde Türkiye’ye ağır silah ve yüklü miktarda patlayıcı sokmaya çalıştığını tespit eden istihbarat birimleri, bir kez daha örgütün planlarını boşa çıkardı.
Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...
Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin... Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin... Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...

Terör örgütünün Türkiye’de bir ilin valiliğini ele geçirmek için plan yaptığı ve uyuyan hücrelerine bu yönde talimat verdiği belirlendi.

Uluslararası güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı her türlü oyunun boşa çıkmasıyla beraber yeryüzünün en kanlı örgütü olarak kayıtlara geçen DEAŞ’ın bir kez daha harekete geçirildiği ortaya çıktı. Ülke genelinde terör örgütü PKK, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu amacına ulaşamayan karanlık odaklar; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile beraber başlattığı yürüyüş şovu ile eş zamanlı yeni bir kaos dalgası oluşturmak için kolları sıvadı.

Aynı anda harekete geçen tüm terör örgütleri, kaos oluşturmak hatta katliam yapmak için uyuyan hücrelerini uyandırdı. İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre terör örgütü DEAŞ'ın yurt içindeki uyuyan hücreleri için Suriye'den Türkiye'ye ağır silah sokmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan tespitlere göre, Türkiye’de bir ilin valiliğini ele geçirmeyi amaçlayan DEAŞ, bu şekilde uluslararası boyutta ses getirecek bir saldırı yapmayı planlıyor. DEAŞ’ın planın deşifre edilmesiyle beraber harekete geçen istihbarat birimleri, örgütün olası eylemi için gerekli önlemleri alarak kirli oyunu bozdu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz The Guardian gazetesine yazı yazarak Türkiye'den şikayetçi oldu.
Büyükada'daki toplantının detayları ortaya çıktıBüyükada'daki toplantının detayları ortaya çıktı15 Temmuz Darbe girişimi gecesi CIA'cilerin toplandığı Büyükada'da bu kez de İnsan Hakları örgütleri adı altında ikinci bir Gezi kalkışmasının planı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket!Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak için gittiği Hamburg yolunda uçakta konuştu.
İstanbul’da çile başlıyor! Sadece onlar kullanabilecekİstanbul’da çile başlıyor! Sadece onlar kullanabilecekCHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
90 bin camiden selalar yükselecek!90 bin camiden selalar yükselecek!15 Temmuz’da, Türkiye genelinde 90 bin camide gece 00.13’te eş zamanlı selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...DEAŞ’ın son günlerde Türkiye’ye ağır silah ve yüklü miktarda patlayıcı sokmaya çalıştığını tespit eden istihbarat birimleri, bir kez daha örgütün planlarını boşa çıkardı.
  • PKK'ya bir darbe daha! Tutuklandılar06 Temmuz 2017 Perşembe 22:04
  • Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler!06 Temmuz 2017 Perşembe 22:01
  • Teröristbaşından militanlarına talimat!06 Temmuz 2017 Perşembe 22:00
  • Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi!06 Temmuz 2017 Perşembe 21:39
  • Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi06 Temmuz 2017 Perşembe 21:33
  • Yeni bir atom altı parçacık keşfedildi06 Temmuz 2017 Perşembe 21:31
  • Başbakan trafik projesinin açılışında konuştu06 Temmuz 2017 Perşembe 16:55
  • İlçe bir anda karıştı! Avukatlar AVM'ye sığındı06 Temmuz 2017 Perşembe 16:52
  • Avrupa'yı ürküten tarih! 2019'da ne değişecek?06 Temmuz 2017 Perşembe 15:55
  • Erdoğan açıkladı: Tam 3 bin terörist...06 Temmuz 2017 Perşembe 15:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri