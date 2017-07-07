Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...

DEAŞ’ın son günlerde Türkiye’ye ağır silah ve yüklü miktarda patlayıcı sokmaya çalıştığını tespit eden istihbarat birimleri, bir kez daha örgütün planlarını boşa çıkardı.

Terör örgütünün Türkiye’de bir ilin valiliğini ele geçirmek için plan yaptığı ve uyuyan hücrelerine bu yönde talimat verdiği belirlendi.

Uluslararası güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı her türlü oyunun boşa çıkmasıyla beraber yeryüzünün en kanlı örgütü olarak kayıtlara geçen DEAŞ’ın bir kez daha harekete geçirildiği ortaya çıktı. Ülke genelinde terör örgütü PKK, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu amacına ulaşamayan karanlık odaklar; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile beraber başlattığı yürüyüş şovu ile eş zamanlı yeni bir kaos dalgası oluşturmak için kolları sıvadı.

Aynı anda harekete geçen tüm terör örgütleri, kaos oluşturmak hatta katliam yapmak için uyuyan hücrelerini uyandırdı. İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre terör örgütü DEAŞ'ın yurt içindeki uyuyan hücreleri için Suriye'den Türkiye'ye ağır silah sokmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan tespitlere göre, Türkiye’de bir ilin valiliğini ele geçirmeyi amaçlayan DEAŞ, bu şekilde uluslararası boyutta ses getirecek bir saldırı yapmayı planlıyor. DEAŞ’ın planın deşifre edilmesiyle beraber harekete geçen istihbarat birimleri, örgütün olası eylemi için gerekli önlemleri alarak kirli oyunu bozdu.