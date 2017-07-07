07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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90 bin camiden selalar yükselecek!

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15 Temmuz’da, Türkiye genelinde 90 bin camide gece 00.13’te eş zamanlı selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
90 bin camiden selalar yükselecek!
90 bin camiden selalar yükselecek! 90 bin camiden selalar yükselecek! 90 bin camiden selalar yükselecek!

Diyanet İşleri Başkanlığınca, FETÖ’nün hain darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz’da, Türkiye genelinde “Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara” şiarıyla programlar düzenlenecek. Bu kapsamda, 90 bin camide gece saat 00.13’te selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

HATİM DUASI YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez imzasıyla tüm il ve ilçe müftülüklere “15 Temmuz Programları” konulu genelge gönderildi. 15 Temmuz 2016’nın sene-i devriyesinde tüm yurtta programlar düzenlenecek. Türkiye genelinde “Şehitlerimiz için 100 Bin Hatim Okuyoruz” kampanyası başlatılarak, 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti Programı” düzenlenecek ve okunan 100 bin hatm-i şerifin duası yapılacak.

MAHYALARDAN MESAJ

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü, 16 Temmuz 2017 Pazar’a bağlayan gece, saat 00.13’te Türkiye genelinde 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Mahya asma imkanı bulunan camilerde, “Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun”, “Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun”, “Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun” yazılı mahyalar asılacak.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, 14-21 Temmuz’da ziyaret edilerek, 14-28 Temmuz’da 81 il merkezinde “15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz” başlığıyla paneller düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “15temmuz.diyanet.gov.tr” web sayfası üzerinden ise personel bilgilendirilecek, sitedeki bilgi ve materyaller çalışma alanlarında kullanılacak.

KIZILAY’DAN GÜN BOYU İKRAM

Kızılay, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere “demokrasi nöbeti”nin olduğu noktalarda vatandaşlara ikramda bulunacak ve kan bağış kampanyası gerçekleştirecek. Kızılay, kan bağış kampanyası da düzenleyecek. Ekipler, darbe girişimi sırasında şehit olanları anmak ve aileleriyle dayanışma içinde olmak amacıyla meydanlarda “demokrasi nöbeti” tutanlara hizmet verecek.

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