07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket!

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak için gittiği Hamburg yolunda uçakta konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket!

Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun, “Türkiye-AB üyelik müzakereleri askıya alınsın” kararı için “Yok hükmünde” dedi. Erdoğan ayrıca Afrin operasyonu için "Biz Rusya ile çatışmasızlık bölgelerini belirledik" dedi

Erdoğan'ın, uçakta gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:

MERKEL'E O GÖRÜNTÜYÜ SORACAĞIM

"Bunca yıldır sizlerle beraberim. Sadece başbakan cumhurbaşkanı olarak 15 yıllık aktif siyaset sürecim var. “Biliyorsunuz ben hiçbir sözümü sakınmam. Almanya’da yaşanan bazı olaylar maalesef üzücü. Mesala, Alman Başbakanlığı’nın önünde bir aracın üzerine benim, Putin ve Suud Kralı Salman’ın resimlerinin konulup suikast çağrısı yapılan bir pankart açılması... Bu Alman polislerinin gözü önünde, medyanın huzurunda yapılıyor. Bu tür şeylere müsaade edilmesi büyük felaket. Hem dost olacağız, hem NATO’da müttefik olacağız hem de bu tür şeylere müsaade edilecek, terör örgütlerine göz yumulacak. Almanya’nın adeta teröristlere yataklık eden bir ülke görüntüsü vermesi üzücü. Nitekim Alman Gizli Polis Teşkilatı’nın son raporu da bu endişelerimizi doğrular nitelikte. O raporda PKK’lıların mevcudiyeti, orada büyük miktarda haraç topladıkları itiraf ediliyor. Bunu ben de sürekli dile getiriyorum. Almanya Şansölyesi’ne 4 bin 500 dosya verdim, bir netice almış değiliz. PKK’lılar hala Alman polisinin güvencesinde orada en işlek caddelerde yürüyüşler yapabiliyorlar. Buna karşılık bizim ise orada soydaşlarımızla buluşmamıza engeller çıkarıyorlar. Böyle bir şeye müsaade edemeyiz diyorlar. Ben de tüm bunlar karşısında diyorum ki, bu tutum bir siyasi intihardır! Tüm bunları elbette Merkel’le yapacağım görüşmede de dile getireceğim.” 

AP'NİN KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Bu karar bizi bağlamaz." dedi.

KILIÇDAROĞLU TUTTURMUŞ ADALET

“Ben Kılıçdaroğlu’nun bir adalet anlayışına sahip olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yürüyor. Yürürken aslında kamu düzenini de bozuyor. Halbuki yürümek yerine pekala miting yapabilir. Niye yapmıyorsun? Tutturmuş adalet. Senin adaletle ne işin var? Biz partimizi bunun üzerine kurduk... Bu kadar adil isen sen kendi partinde genel başkanlığa aday olanları ne diye anında yedin? Grup toplantısında kendisine itiraz eden için “atın bu adamı” diyen o değil miydi? Hani adildin? Bunların siyasi geleneğinde bu var. Mesela merhum Ecevit başbakanlığı döneminde Merve Kavakçı’yı sadece başörtüsünden dolayı meclisten attırdı. “Atın bu kadını” dedi. 

BOŞUNA YORULMA

O zamanki genel başkanları “Hamdolsun ki Ankara’da yargıçlar var” dedi. dediler. Mecliste tek başına iktidar olan bir partinin kapatılması için anayasanın 138. maddesini de ihlal ederek tavsiyede bulundu: “Hamdolsun ki Ankara’da yargıçlar var!” Üzerinde adalet yazan tişörtle yürümekle adalet gelmez. Yapacaksan miting yap. Boşuna yorulma. Yolu kapatarak o güzergahı kullananları adeta isyan ettiriyorlar. O sıcakta saatlerce trafikte kalanlar var. Buna rağmen koruma altına alıyoruz. Kimler kimlerle yürüyor? PKK örgütünün arkasında olduğu siyasetçilerle bunlar omuz omuza yürüyorlar. Milletimiz tüm bunları görüyor, gerekli değerlendirmeyi yapar.”

AFRİN OPERASYONU

Çatışmasızlık bölgelerine ilişkin atılacak adımlar zaten harita üzerinde de belli. Rusya’nın bu konuda bir rahatsızlığı yok. Biz Rusya ile bu bölgeyi belirlemişiz. Afrin’den bize olan saldırılar Rusya’nın kontrolü dışında olan olaylardır. Biz de bunlara angajman kuralları içinde karşılık vermeye devam ediyoruz. Bu Azez bölgesi ve Mümbiç için de geçerlidir. ABD Başkanı Donald Trump’la zaten telefonda yeni görüştük. Hamburg’da bir görüşme fırsatı olur mu, bilemiyorum. Ama ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile pazartesi günü İstanbul’da zaten görüşeceğiz.

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