Büyükada'daki toplantının detayları ortaya çıktı

15 Temmuz Darbe girişimi gecesi CIA'cilerin toplandığı Büyükada'da bu kez de İnsan Hakları örgütleri adı altında ikinci bir Gezi kalkışmasının planı yapıldı.

Sözde insan hakları savunucularından oluşan bir grup önceki akşam Büyükada Ascot Otel'de bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi CIA'cilerin toplandığı Büyükada'daki gizli toplantı bilgisini alan polis harekete geçti. İstihbarat ve terör polisinin takibinde olan dış ülkelerle bağlantılı, terör örgütlerini destekleyen dernek ve grup temsilcilerinin Büyükada'da yeni bir Gezikalkışmasının provoke edilmesi ile ilgili toplantı yaptığı bilgisi üzerine baskın düzenlendi. İkisi Alman ve İsveç vatandaşı olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NU BEKLİYORLAR

Toplantının konusunun Büyükada Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun İstanbul'a yaklaştığı sırada Gezi benzeri eylemler organize edilmesi olduğunu belirledi. Gözaltına alınanlardan İlknur Üstün'ün temsilcisi olduğu Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği Gezi olaylarında başroldeydi. İdil Eser'in de yine Türkiye direktörü olduğu Af Örgütü PKK'nın hendek olaylarında hem de Gezi kalkışmasında provokatif eylemleri meşrulaştıran raporlar hazırlamıştı.

FETÖ'NÜN AKADEMİSYENİ DE OTELDEYDİ

Gözaltına alınanlardan birisi de KHK kapsamında FETÖ bağlantısı nedeniyle Çukurova Üniversitesi Ceza Hukuku öğretim üyesi iken ihraç edilen ve hakkında dava açılan Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun. Kurşun FETÖ üyeliği suçlamasıyla Adana'da yargılanıyor. İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi Günal Kurşun’un Today’s Zaman gazetesinde FETÖ ve elebaşı Gülen’i koruyan yazılara imza attığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT YANLISI YAZILAR

FETÖ’yü koruyan yazıları ise Gülen kendi resmi internet adresinden yayınladı. Kurşun,Today's Zaman'daki 24 Aralık 2014 tarihli yazısında 17-25 Aralık'ın ardından o dönem İçişleri Bakanlığı’nın, Gülen hakkında INTERPOL’e gönderdiği elebaşının ABD’den iadesine yönelik kırmızı notayı eleştiriyor.

AKŞAM