07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.545 -0.08
  • Altın: 142,977 0.23
  • Dolar: 3,6375 0.53
  • Euro: 4,1535 0.55

ByLock’u ‘ATM’ yüklüyor kumpasları ‘BİM’ kuruyor

»
FETÖ’nün jandarma içerisindeki yapılanma biçimi deşifre oldu.
ByLock’u ‘ATM’ yüklüyor kumpasları ‘BİM’ kuruyor
ByLock’u ‘ATM’ yüklüyor kumpasları ‘BİM’ kuruyor ByLock’u ‘ATM’ yüklüyor kumpasları ‘BİM’ kuruyor ByLock’u ‘ATM’ yüklüyor kumpasları ‘BİM’ kuruyor

Arama Tarama Mesulü’, ‘İzdivaççı’, ‘Ümitçiler’ ve ‘Bilgi İşlem Mesulü’ gibi mahrem birimlerin nasıl ve hangi alanlarda çalıştıkları ortaya çıktı. İtirafçı Ö.B, sınav sorularının kariyer planlamasına göre dağıtıldığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasındaki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan itirafçılar, örgütün jandarmadaki mahrem nitelikli yapılanmasını tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Jandarma personelinin İstanbul’daki darbe girişimi eylemlerine ilişkin hazırlanan 870 sayfalık iddianamede deşifre edilen jandarmadaki mahrem yapının en alt kademesinde “öğrenci” diye tabir edilen askerler, bir üstünde ise hiyerarşik olarak “öğretmen” sivil şahıslar, daha sonra müdür yardımcıları onların üzerinde de müdürler yer alıyor.

KÜSKÜNLERİ GERİ KAZANIYORLAR

Ümitçiler: Terör örgütünün yapılanması içinde ‘Müdür’ seviyesinde olup direkt temsilciye bağlı olarak çalışmakla birlikte her bölge temsilciliğinin bir adet ümitçisi bulunuyor. Bu sözde müdürlük, daha önceleri irtibat, himmet, izdivaç vb. konularda sıkıntı çıkartan askeri personelin tekrardan geri kazanılması amacıyla kuruldu. Bunlar, kişinin tekrar kazanılması amacıyla düğünü, doğum günü, çocuğunun dünyaya gelmesi gibi özel günlerinde mutlaka bu kişiye çeyrek, yarım altın gibi çeşitli hediyeler veriyor.

1’DEN 52’YE ŞAKİRTLİK DERECESİ 

İzdivaççılar: Jandarma personeline yine yapılanmaya mensup olan kadınları bulup evlendirmekle görevli. Yapılanma dışı bir kadınla evlenen kişinin şakirtlik derecesi düşürülüyor ve hoş karşılanmıyor. Şakirtlik derecesi, 1’den 52’ye kadar olup derecelenme bu şekilde yapılıyor.

PROGRAMLARI GELİŞTİRİYORLAR

Arama Tarama Mesulü (ATM): Terör örgütü elemanlarının kullandığı dijital malzemelerdeki mensuplar arası iletişimi sağlayan “Shu, Tango, ByLock” gibi programları yükleme, cihazları yeri geldiğinde formatlama görevini yürütüyor. Örgüt içinde sözde ‘müdür’ seviyesinde görevi bulunan ATM sorumluları zaman zaman Ankara’da toplanıp program ve sistem geliştiriyor. 

ELDİVENLE SAHTE İHBAR MEKTUBU

Bilgi İşlem Mesulü (BİM): Yapılanma içerisinde en kritik görevi icra eden BİM sorumluları, bilgisayardan çok iyi anlayan ve her türlü “diskriminasyon” (karalama, kötüleme amacıyla) faaliyetini yürütmekle görevli. Eldivenle sahte ihbar mektupları hazırlayıp kendilerinden olmayan personel hakkında ‘Bunlar FETÖ’cü’ diyerek Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderiyorlar.

KARAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Siirt'te kaymakamın geçişi sırasında patlamaSiirt'te kaymakamın geçişi sırasında patlamaSiirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Teröristbaşından militanlarına talimat!Teröristbaşından militanlarına talimat!CHP'nin "adalet" maskeli kaos yürüyüşüne Fetullahçı terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen'in destek talimatı ortaya çıktı.
Skandal karşılama için karar çıktı!Skandal karşılama için karar çıktı!CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun referandum kampanyası sırasında Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda askeri törenle karşılanması ile ilgili soruşturma tamamlandı.
PKK'ya çok ağır darbe! 3'ü lider kadrosu olmak üzere 93 terörist..PKK'ya çok ağır darbe! 3'ü lider kadrosu olmak üzere 93 terörist..TSK, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında bir hafta içinde yapılan faaliyetler kapsamında, 3’ü sözde lider kadrosunda olmak üzere 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çok sayıda bakanlığa önemli atamalarÇok sayıda bakanlığa önemli atamalarÇevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul'da FETÖ operasyonlarında yeni dalga: Çok sayıda gözaltıİstanbul'da FETÖ operasyonlarında yeni dalga: Çok sayıda gözaltıİstanbul'un 32 ilçesinde FETÖ operasyonu yapıldı. ByLock kullandıkları iddia edilen 57 kişi gözaltına alındı.
  • ByLock’u ‘ATM’ yüklüyor kumpasları ‘BİM’ kuruyor07 Temmuz 2017 Cuma 09:05
  • Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!07 Temmuz 2017 Cuma 08:58
  • Büyükada'daki toplantının detayları ortaya çıktı07 Temmuz 2017 Cuma 08:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsaade edilmesi büyük felaket!07 Temmuz 2017 Cuma 08:49
  • İstanbul’da çile başlıyor! Sadece onlar kullanabilecek07 Temmuz 2017 Cuma 08:47
  • 90 bin camiden selalar yükselecek!07 Temmuz 2017 Cuma 08:39
  • Hainlerin işgal planı! Türkiye'de bir şehrin...07 Temmuz 2017 Cuma 08:35
  • PKK'ya bir darbe daha! Tutuklandılar06 Temmuz 2017 Perşembe 22:04
  • Dünya sessiz! Minik Zehra'yı katlettiler!06 Temmuz 2017 Perşembe 22:01
  • Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi!06 Temmuz 2017 Perşembe 21:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri