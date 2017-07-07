07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.545 -0.08
  • Altın: 142,977 0.23
  • Dolar: 3,6375 0.53
  • Euro: 4,1535 0.55

64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor

»
Erkek giyiminde 1953'ten beri üretim yapan Çetintaş Giyim, üretimini durdurma kararı aldı.
64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor
64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor 64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor 64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 64 yıldır erkek giyim üzerine üretim yapan Çetintaş Giyim Sanayi AŞ üretimini durdurdu. Dünya Gazetesi'nin haberine göre Çetintaş Giyim Türkiye çapındaki mağazalarını da kapattı.

Çetintaş Giyim Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Çetintaş, 5 yıldır krizle uğraştıklarını ve tüm denemelerine karşın krizi atlatamadıklarını belirterek, "Fabrikamın kapanmasını istemiyorum. Burayı 1953 yılında tırnaklarımızla kurduk, 64 yıldır aralıksız üretim yaptık. Ama artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yabancı veya yerli bir ortak bulmak veya satmak istiyorum. 890 kişilik istihdamı olan günlük 1000 takım elbise üreten bir firmadan bu günlere geldik, şahsi mülklerimi satıp işçilerin kıdemini ödüyorum" dedi.

Çetintaş, tekstil sektörünün 2001 yılından itibaren krizde olduğunu, devlet desteğinin bulunmadığını belirtiyor, "Bölgede 500 tane fabrika var, yarısı boş, yarısı depo olarak kullanılıyor. 700 -800 kişi çalışacak fabrikada 50 kişi 100 kişi çalışıyor. Böyle sanayi olmaz, sanayiciyi desteklemezseniz ülkeyi ileri götüremezsiniz. Ben gayret ettim, az iş çıksa bile devam ettirelim dedim ama iş baş edilecek gibi değil" diyor.

'KORKUP GELMEDİLER'

Çetintaş, şunları söyledi: "İşletmelerin belini büken yüksek faiz. Piyasadaki uzun vadeler, halkın alım gücünün azalması, bütün bunlar yetmiyormuş gibi Suriye, Irak gibi komşu ülkelerde yaşanan savaş, önümüzü görmemizi engelliyor. Alman firmasıyla yılda 20 bin adetlik takım elbise anlaşması yapmıştık. Ankara üzerinden gelmeye kalktılar, orada da o anda patlama olunca, korktular vazgeçtiler. Biz Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka gibi Avrupa ülkeleriyle çalışıyorduk, böyle olunca bu müşterilerimizin hepsi kaçtı. Bunlar kaçınca ne yapacaksınız? Bizim aylık en az 17 bin - 18 bin takım elbise yapmamız lazım, bunu yapamadık, yapamayınca da üretimi durdurmak zorunda kaldık."

15 AVM'DE MAĞAZA AÇTIK

"5-6 yıldır bu işletmeyi kapatmamak için direniyorum" diyen Çetintaş, darboğazdan kurtulmak için ihracata yöneldiklerini ve mağazalaşmaya gittiklerini ancak bunlarda da ciddi zararlar ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Türkiye'nin değişik şehirlerine 15 AVM'de mağazalar açtık. Ama AVM'lerde kiralar dövizle, bu defa döviz yükseldi. Genel giderleri yüksek. Baktık ondan da bir şey kazanılmıyor içeri gidiyoruz. Onu da tasfiye ettim yavaş yavaş. Her AVM için yaptığımız 200-210 bin liralık dekor da boşa gitti. 5 yılda 5 milyon lira mağazalardan zarar ettim."

Ortak bulmak ya da satmak istiyor

Çetintaş, fabrikayı kapatıp gitmek yerine işletilmesini sağlamak istediğini söyledi. Çetintaş, bunun için bir ortak aradığını veya taliplisi olursa satmak istediğini açıklayarak, "Burayı çalıştıracak adam gelecek 2 gün fabrikanın içini temizleyecek, makineleri çalıştıracak. Her şey hazır, sadece sermayeye ihtiyaç var. Ben istiyorum ki, bu tesis atıl olmasın, yabancı bir ortak bulalım, ya da satalım" diye konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TMSF'nin yeni başkanı belli oldu!TMSF'nin yeni başkanı belli oldu!Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli füze sisteminde rota Aster-30 füzesine döndüMilli füze sisteminde rota Aster-30 füzesine döndüTürkiye, yakın dönem füze savunma sistemi ihtiyacını Rus S-400’leri ile karşılayacak. 2020 sonrasına yönelik ise milli füze savunma sistemi için EUROSAM ile işbirliğine gidilecek.
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginizKatar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginizİngiliz Times gazetesine konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi, Katar'ın tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.
64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyorErkek giyiminde 1953'ten beri üretim yapan Çetintaş Giyim, üretimini durdurma kararı aldı.
Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldıHasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldıBatman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük 4’üncü, Ortadoğu’nun ise birinci köprüsü Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldı.
Kıdem tazminatı fonu rafa kalkıyorKıdem tazminatı fonu rafa kalkıyorMilyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı çalışmalarının hem işçi hem de işveren sendikalarının talebi doğrultusunda ertelenmesi bekleniyor.
  • Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
  • Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
  • Dolar ve Euro'da flaş gelişme06 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
  • Türk Akımı'nda flaş gelişme! Anlaştılar06 Temmuz 2017 Perşembe 22:55
  • Altın düşecek mi? En iyi tahminci yorumladı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:54
  • 'Türk kirazı'nı en çok onlar tüketiyor06 Temmuz 2017 Perşembe 22:53
  • 3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi06 Temmuz 2017 Perşembe 21:43
  • Euro tüm zamanların rekorunu kırdı06 Temmuz 2017 Perşembe 15:30
  • Dev şirkete soruşturma açıldı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:38
  • Trafik sigortasında önemli gelişme!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri