TMSF'nin yeni başkanı belli oldu!

Kararda, boş bulunan TMSF Kurulu üyeliğine atanan Muhiddin Gülal'ın başkan olarak görevlendirildiği belirtildi.
Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
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Kararda, boş bulunan TMSF Kurulu üyeliğine atanan Muhiddin Gülal'ın başkan olarak görevlendirildiği belirtildi.
Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.