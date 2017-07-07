Sinan Gümüş'ün Benfica’ya gitmek istemesi üzerine Sofiane Feghouli’ye talip olan Galatasaray, kulübü West Ham United ile büyük ölçüde anlaştı. İngilizler, geçen sezon Valencia’dan bedelsiz aldıkları Cezayirli orta saha oyuncusu için sarı kırmızılılardan gelen 5 milyon Euro’luk teklife ‘tamam’ dedi.
Ancak Feghouli’nin West Ham’la sözleşmesindeki bir madde, bu transferin önüne taş koydu. Söz konusu anlaşmaya göre İngiliz ekibi, 4.5 milyon Euro’luk imza parasını üç yıla yaydı ve her sezon başında 1.5 milyon Euro vermeyi taahhüt etti.
‘PARAMI VERİN GİDEYİM’
İngiliz ekibinde 1 sezonu geride bırakan Feghouli, West Ham’dan alacağı 3 milyon Euro’luk imza parasını isteyerek “Paramı verin gideyim” dedi. West Ham bu teklifi reddederken Cezayirli yıldız ile menajeri sürpriz bir çıkış yapıp “O zaman bu imza parasını Galatasaray ödesin” talebinde bulundu.
Oyuncunun transferi halinde bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray ise menajer ile görüşmelere başladı. Feghouli’ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılı ekip, Cezayirli oyuncunun bu talebine çözüm bulursa transfer olumlu sonuçlanacak.
Kaynak: Hürriyet
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West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti!
Sinan Gümüş'ün Benfica’ya gitmek istemesi üzerine Sofiane Feghouli’ye talip olan Galatasaray, kulübü West Ham United ile büyük ölçüde anlaştı. İngilizler, geçen sezon Valencia’dan bedelsiz aldıkları Cezayirli orta saha oyuncusu için sarı kırmızılılardan gelen 5 milyon Euro’luk teklife ‘tamam’ dedi.
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