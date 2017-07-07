07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.545 -0.08
  • Altın: 142,977 0.23
  • Dolar: 3,6375 0.53
  • Euro: 4,1535 0.55

West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti!

»
West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti!
West Ham, Feghouli için Galatasaray’ın 5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Ancak yıldız oyuncu West Ham’ın kendisine borçlu olduğu imza parasını sarı kırmızılılardan istedi.
West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti! West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti! West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti!

Sinan Gümüş'ün Benfica’ya gitmek istemesi üzerine Sofiane Feghouli’ye talip olan Galatasaray, kulübü West Ham United ile büyük ölçüde anlaştı. İngilizler, geçen sezon Valencia’dan bedelsiz aldıkları Cezayirli orta saha oyuncusu için sarı kırmızılılardan gelen 5 milyon Euro’luk teklife ‘tamam’ dedi.

Ancak Feghouli’nin West Ham’la sözleşmesindeki bir madde, bu transferin önüne taş koydu. Söz konusu anlaşmaya göre İngiliz ekibi, 4.5 milyon Euro’luk imza parasını üç yıla yaydı ve her sezon başında 1.5 milyon Euro vermeyi taahhüt etti.

‘PARAMI VERİN GİDEYİM’

İngiliz ekibinde 1 sezonu geride bırakan Feghouli, West Ham’dan alacağı 3 milyon Euro’luk imza parasını isteyerek “Paramı verin gideyim” dedi. West Ham bu teklifi reddederken Cezayirli yıldız ile menajeri sürpriz bir çıkış yapıp “O zaman bu imza parasını Galatasaray ödesin” talebinde bulundu.

Oyuncunun transferi halinde bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray ise menajer ile görüşmelere başladı. Feghouli’ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılı ekip, Cezayirli oyuncunun bu talebine çözüm bulursa transfer olumlu sonuçlanacak.

Kaynak: Hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaFenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaFenerbahçe Doğuş, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!Jeremain Lens transferini bir an önce tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sunderland'e son teklifini iletti.
Galatasaray'ın rakipler belli oldu!Galatasaray'ın rakipler belli oldu!Bu sezon Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ’ın yer aldığı Eurocup’ta gruplar belli oldu.
Başkan ağzından kaçırdı! Sürpriz transferBaşkan ağzından kaçırdı! Sürpriz transferBursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamaya imza attı.
Casillas 1 yıllık imzayı attı!Casillas 1 yıllık imzayı attı!Portekiz kulübü Porto, İspanyol kalecisi Iker Casillas'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattığını açıkladı.
Fenerbahçe Doğuş bombayı patlattı!Fenerbahçe Doğuş bombayı patlattı!Brose Baskets Bamberg'in yıldızı Nicolo Melli, Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.
  • Burak Yılmaz'a acımadılar! Ağır ceza07 Temmuz 2017 Cuma 10:02
  • Talisca mesajıyla noktayı koydu!07 Temmuz 2017 Cuma 10:01
  • Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
  • Trabzonspor transferi resmen açıkladı07 Temmuz 2017 Cuma 09:59
  • Emre Mor transferinde sıcak saatler!07 Temmuz 2017 Cuma 09:58
  • Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
  • West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti!07 Temmuz 2017 Cuma 09:56
  • Aziz Yıldırım'a 2,5 yıl hapis şoku!06 Temmuz 2017 Perşembe 16:19
  • Sneijder'e sürpriz talip!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:14
  • Arda Turan'a geri çeviremeyeceği teklif yapıldı!04 Temmuz 2017 Salı 15:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri