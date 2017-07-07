07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı

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Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı
Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder'a talip olabileceklerini açıkladı
Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı

Galatasaray'daki durumu bir süredir belirsizliğini koruyan Hollandalı yıldızla ilgili bir açıklama da Medipol Başakşehir'den geldi.

Son olarak Manchester City'den ayrılan dünyaca ünlü sol bek Gael Clichy'i kadrosuna katan turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'da yaptığı açıklamada Hollandalı yıldıza talip olabileceklerini açıkladı.

Gümüşdağ, "Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Aurelien Chedjou'yu da kadrosuna katmıştı. İstanbul temsilcisi bu yaz Tunay Torun, Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Gael Clichy transferlerini bitirmişti.

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