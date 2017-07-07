07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu

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Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu
Beşiktaş, şampiyonluğu görkemli bir balo ile kutladı. Fikret Orman, baloda özel açıklamalarda bulundu.
Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş, şampiyonluğu görkemli bir balo ile kutladı.

Baloya başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, Rahmi Koç, Serdar Bilgili, Murat Hazinedar, Mübariz Mansimov, Mircea Lucescu gibi önemli isimler, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ile bir çok davetli katıldı.

FİKRET ORMAN: "PEPE BİR DAHAKİ ŞAMPİYONLUK BALOSUNA GELECEK"

Balo başlamadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Fikret Orman, "Yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bugün eğlenme günümüz. Hakkettiğimizi düşünüyorum. Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek" dedi.

Balodaki kürsüde de bir konuşma yapan Orman, "Bu sezonun adı Vefa sezonu" ifadelerini kullandı.

"BU SEZONUN ADI VEFA SEZONU"

Fikret Orman şunları söyledi;

"Uzun bir sezon oldu. Çok sevindiğimiz çok üzüldüğümüz günler yaşadık. Şansla gelen şey şanssızlıkla gider. Arkasında doğru bir strateji korumak çok çalışkan bir teknik heyetin olduğu çok karakterli futbolcuların olduğu kulüp istikrarı yakalayabilir. Unutulmaması gereken bir şey var ki Beşiktaş taraftarları. Biz hep beraber geldiğimizden bu yana kol kola girerek bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyoruz.

Bu başarıda birçok kişinin payı var. Bir tek biz değil. Biz büyük bir aileyiz. Tüm sponsorlarımıza bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz.

Zor bir sezon oldu. İnşallah Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Allah tekrarını nasip etsin. Bana 'Efendi Beşiktaş ne demek' diye soruyorlar. Etrafınıza bakarsanız Efendi Beşiktaş'ı göreceksiniz. Efendi Beşiktaş, Beşiktaş demektir. İlk sene FEDA ile başladık. Sonra Gururlan ile devam ettik. Geçen sezon Efendi Beşiktaş yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı VEFA olsun diyoruz. Vefa Müdürümüze Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada ölen arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin.

Bana destek veren tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma en az bizim kadar yorulan ailelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

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