Takıma dönüp dönmeyeceği yönünde çelişkiler bulunan Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoldan çekilin, ben geliyorum" ifadesini kullandı.
07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
- Siirt'te kaymakamın geçişi sırasında patlamaZayıf mı görülüyoruz da üzerimize geliniyor?Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaHollanda'dan çirkin Türkiye açıklaması!Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!Galatasaray'ın rakipler belli oldu!Başkan ağzından kaçırdı! Sürpriz transferCasillas 1 yıllık imzayı attı!Fenerbahçe Doğuş bombayı patlattı!Burak Yılmaz'a acımadılar! Ağır ceza
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:34 Güneş 05:32 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:35
- 28°C Adana
- 30°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 22°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 18°C Ankara
- 33°C Antalya
- 20°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 100.545 -0.08
- Altın: 142,977 0.23
- Dolar: 3,6375 0.53
- Euro: 4,1535 0.55
Talisca mesajıyla noktayı koydu!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaFenerbahçe Doğuş, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!Jeremain Lens transferini bir an önce tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sunderland'e son teklifini iletti.
Galatasaray'ın rakipler belli oldu!Bu sezon Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ’ın yer aldığı Eurocup’ta gruplar belli oldu.
Başkan ağzından kaçırdı! Sürpriz transferBursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamaya imza attı.
Casillas 1 yıllık imzayı attı!Portekiz kulübü Porto, İspanyol kalecisi Iker Casillas'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattığını açıkladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler
- Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi
- Bir şirket daha bitcoin ile işlemlere başladı!
- Aman dikkat! 4 il için hayati uyarı
- DHKP-C bildirisine destek verdiler
- Devletin zirvesi Kalın'ın mutlu günü için bir arada
- Morgdan cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
- 87 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise..
- Abdulkadir Aksu'ya yeni gelin
- Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!
- Yuh artık! 'Bilo havaya tut oğlum'
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.