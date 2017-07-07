Burak Yılmaz'a acımadılar! Ağır ceza

Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan takımında forma giyen Milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç men + 25 bin Çin yen'i para cezası aldı.
Milli yıldızın tokat attığı oyuncu Li Ang'a da 4 maç men + 20 bin Çin Yen'i para cezası verildi...
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU...
Jiangsu Suning maçının son dakikasında çıkan kavgaya karışan ve rakibi Li Ang'a tokat atan Burak Yılmaz, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı Li'nin Burak'ı sözlü olarak taciz ettiği, oyuncunun davranışlarının 'dinsel ırkçılık' içeriyor olabileceği vurgulanmıştı. Uzakdoğu ülkesindeki internet ortamında Li'nin Burak'a 'Ancak domuz yersen gol atabilirsin' dediği belirtildi.