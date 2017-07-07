Fenerbahçe Doğuş bombayı patlattı!

Avrupa'nın en iyi uzunlarından gösterilen Nicolo Melli'nin, Atlanta Hawks'tan gelen teklife rağmen son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile uzun vadeli bir kontrat imzaladığı öğrenildi.
Fenerbahçe Doğuş'un transfer gündemindeki Nicolo Melli'nin, NBA'den gelen teklife rağmen sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti.
Avrupa basınında yer alan haberde; sezon bitmeden Fenerbahçe ile anlaşan İtalyan yıldızın, Atlanta Hawks'tan gelen son dakika teklifine karşın Fenerbahçe ile anlaşmasını bozmadı ve sarı lacivertliler ile uzun vadeli bir kontratın altına imza attı. Nicolo Melli'nin transferinin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.