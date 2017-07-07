Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imza

Fenerbahçe Doğuş, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.
Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz.