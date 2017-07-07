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"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…"
(Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Siirt'te kaymakamın geçişi sırasında patlama
Siirt'te kaymakamın geçişi sırasında patlama
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GÜNCEL
07.07.2017 10:20
Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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