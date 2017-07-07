07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması

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Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te yaşanan saldırı ile ilgili Kaymakamın sağlık durumu iyi dedi.

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