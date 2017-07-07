İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te yaşanan saldırı ile ilgili Kaymakamın sağlık durumu iyi dedi.
07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
- Demirtaş kelepçe bahanesiyle mahkemeye çıkmadı!Seçkin Markaların Koleksiyonları markastok.com’daTürban düşmanı rektör de 'adalet' için yürüdü!MİT operasyonunun arkasından da o isim çıktı!Enerjinin geleceği İstanbul’da belirlenecekBakan Soylu'dan saldırı açıklamasıSiirt'te kaymakamın geçişi sırasında patlamaZayıf mı görülüyoruz da üzerimize geliniyor?Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaHollanda'dan çirkin Türkiye açıklaması!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:34 Güneş 05:32 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:35
- 32°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 25°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 22°C Ankara
- 36°C Antalya
- 20°C Artvin
- 30°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 100.585 -0.04
- Altın: 142,932 0.20
- Dolar: 3,6368 0.51
- Euro: 4,1544 0.57
Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Demirtaş kelepçe bahanesiyle mahkemeye çıkmadı!Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, kelepçeli bir şekilde mahkemeye gelmek istemediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı.
Türban düşmanı rektör de 'adalet' için yürüdü!28 Şubat döneminde türban yasağının ilk uygulayıcısı olan Alemdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 'adalet' için yürüdü.
MİT operasyonunun arkasından da o isim çıktı!Yeni MİT TIR'ları iddianamesinde operasyonu yöneten FETÖ’nün sivil imamlarından Bayram Andaç’ın, firardaki Kozanlı Ömer'le 40 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
Enerjinin geleceği İstanbul’da belirlenecekİstanbul önümüzdeki hafta 22. Dünya Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.
Bakan Soylu'dan saldırı açıklamasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler
- Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi
- Bir şirket daha bitcoin ile işlemlere başladı!
- Aman dikkat! 4 il için hayati uyarı
- DHKP-C bildirisine destek verdiler
- Devletin zirvesi Kalın'ın mutlu günü için bir arada
- Morgdan cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
- 87 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise..
- Abdulkadir Aksu'ya yeni gelin
- Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!
- Yuh artık! 'Bilo havaya tut oğlum'
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.