07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin görüşelim

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Kuzey Kore ile askeri seviyede görüşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.
Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin görüşelim
Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin görüşelim Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin görüşelim Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin görüşelim

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in sınırdaki bütün düşmanca hareketleri bırakma ve parçalanmış aileleri tekrar birleştirme teklifinin ardından Güney Kore’nin Kuzey Kore ile askeri seviyede ve Kızılhaçgörüşmeleri teklif etmeyi düşündüğü belirtildi. 

KORE YARIMADASINA BARIŞ GETİRME VİZYONUNU AÇIKLADI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesi yapmasından iki gün sonra dün Berlin’de yaptığı konuşmada Kore yarımadasına barış getirme vizyonunu açıkladı.

"DÜŞMANCA HAREKETLERİ DURDURUN"

Moon, her iki Kore'nin de, üç yıl süren ve 1953 sona eren Kore savaşının 27 Temmuzdaki mütarekenin yıl dönümünde sınırlarındaki düşmanca hareketleri durdurmalarını teklif etti.

Moon ayrıca, iki Kore arasındaki zirvenin 10’uncı yıl dönümünde 4 Ekim’deki sonbahar hasat tatilinde savaşın böldüğü aileleri birleştirilme teklifinde bulundu.

"KUZEY KORE'DEN OLUMLU BİR CEVAP BEKLİYORUZ"

Seul’ün birleşme bakanlığı sözcü yardımcısı Lee Eugene yaptığı basın toplantısında, Moon’un teklifinin uygulanması için hükümletin çalışma yaptığını belirterek, Kore yarımadasına barış getirmek için Kuzey Kore’nin bu teklife olumlu cevap vermesini beklediklerini söyledi. Lee Eugene hükumetin Kuzey Kore’ye askeri seviyede çalışma görüşmesinde bulunma ve Kızılhaç görüşmeleri teklifi yapmayı düşündüğünü söyledi. Seul’un askeri adımlar teklifinin iki Kora arasındaki sınırda Kore ordularının hoparlörle yayın yapmasını da askıya almayı kapsayabileceği ifade edildi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin dördüncü nükleer denemesinin ardından 2016 Haziranında Pyongyang karşıtı mesajlar taşıyan hoparlörlü yayınlar başlatmıştı. İki Kore arasında 138 bin ailenin yüzde 50’sinin birleştirilmeyi bekledikleri kaydedildi.

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