Türkiye klimada üretim üssü oluyor

Klima satışında Avrupa'nın en büyük 3 pazarından biri olan Türkiye, bu güç sayesinde klimada üretim üssü haline geldi.

Sıcaklardaki artışla klima pazarında yaşanan hızlı büyüme, sektörde Türkiye'nin bir üretim üssü haline gelmesine yol açtı. Türkiye'de Arçelik, Bosch, Vestel, Daikin ve Demirdöküm klima üretiyor. Klima sektörü yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Üretici firmalar son zamanlarda sektöre yaptıkları yatırımlarla ön plana çıkıyor. Klima üreticisi Mitsibushi, 2018'de faaliyete geçecek yeni bir fabrika yatırımı planlıyor. Şirket, yeni yatırımıyla Manisa'da ev tipi klimanın gelişimini sağlayacak ve 400 kişiyi istihdam edecek.

Afrika sıcakları Türkiye iklimlendirme sektörünü harekete geçirdi. Son yıllarda lüks olmaktan çıkarak her gelir grubundan insanın satın aldığı klimaların satışları havaların ısınmasıyla artış gösteriyor. Kavurucu yaz sıcaklıklarında inverter tipi klimaların satışları ön plana çıkarken, firmalar pazar paylarında yüzde 30'luk bir büyümeyi hedefl iyor. Geçen yıl 800 bin satış adedine ulaşan pazarın bu yıl yüzde 20 büyüyerek 1 milyonu yakalayacağı belirtiliyor.

AVRUPA'DA İLK 3'TEYİZ

Türkiye'deki ev tipi klima satışlarını değerlendiren İklimlendirme- Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, burada geçen yıla göre yüzde 17.5'lik artış olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de ev tipi klima satışları 2016'da 800 bin adede ulaştı. Bu satış büyüklüğü ile Türkiye, Avrupa'da en büyük üç pazardan birisi olma özelliğini korudu" dedi. Klima sektöründe bu yılın hedefl eri ve trendleri hakkında da bilgi veren Yönet, sektörde çevre duyarlılığı yüksek ürün ve malzeme kullanımının artacağını kaydetti. Bu bağlamda karbon salınımının düşürülmesi için cihazların akıllı sistemlerle bütünleşeceğini belirten Yönet, "Türkiye'deki klima üreticileri önümüzdeki dönemlerde akıllı teknolojilere yönelecek. Küresel ısınmanın etkileri iklimlendirme pazarını daha da büyütecek ve bu konuda AB bölgesinin üretim üssü durumunda olan ülkemizin alacağı pay da artacak" açıklamasını yaptı.

ENERJİDE YÜZDE 72 TASARRUF

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy, geçen yıl klima pazarının büyük kısmını inverter klimaların oluşturduğunu söyledi. Pazarın adette yüzde 25, ciroda yüzde 34'lük büyüme ile adet bazında 881 bin ve ciro bazında da 2.2 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden. Gürsoy, bu yıl iç pazarın adet bazında yüzde 20, TL bazında ise yüzde 42 büyüyeceğini belirtti. Ar-Ge çalışmalarına da değinen Gürsoy, bu yıl 21 milyon dolar yatırımla geliştirdikleri inovatif ürünleri olan Wind-Free rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip klimayı tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

"KLİMA PAZARI BU YIL 1.1 MİLYAR DOLAR OLACAK"

Türkiye İklimlendirme sektörü hakkında değerlendirme yapan Demirdöküm CEO'su Alper Avdel de, sektörün uluslararası pazarlara artan ihracatı ile ekonomiye önemli katkısı olduğunu söyledi. Bugün dünyadaki büyük oyuncuların hepsinin Türkiye'de üretime başladığını anlatan Avdel, "Bu da Türkiye'yi dünya iklimlendirme sektöründe ana üreticilerden biri haline getirdi. Bugün AB bölgesinin üretim üssü konumundayız. 2017'de Türkiye'de yaklaşık 1.1 milyar dolarlık klima pazarı olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Avdel, bu yıl fabrika, Ar-Ge, marka ve dijital dönüşüm çalışanları için 40 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirmeyi hedef belirlediklerini belirtti.