07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ne cevap verecek, merak ediyorum!

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Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ne cevap verecek, merak ediyorum!
Bekir Bozdağ'dan yeni MİT TIR'ları iddianamesinde ismi geçen kişilerin, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nu aramalarına ilişkin açıklama geldi.
Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ne cevap verecek, merak ediyorum! Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ne cevap verecek, merak ediyorum! Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ne cevap verecek, merak ediyorum!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni MİT TIR'ları iddianamesinde adı geçenlerin ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğunu aramaları için, ne cevap verileceğini merak ettiğini söyledi. Bozdağ, "Başka yerlere aramalar devam ediyor, orada bir yönlendirme mi oldu" diye konuştu

Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"MİT TIR'ları olayı bir ihanettir. Amaç Türkiye'yi yönetenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını temin etmek. İsmi geçen kişlerin ABD'nin büyükelçiliğini, konsolosluğunu aramış olmaları çok çok önemli. Acaba niye aradılar. Fail olarak görülen kişiler, bakıyorsunuz aramalar var. Savcılık bunu ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sordu, ben de merak ettim ne cevap verecekler. Orada resmi görevlilerle mi görüşüyorlar, başkalarıyla mı görüşüyorlar. Başka yerlere aramalar devam ediyor, orada bir yönlendirme mi oldu, bütün bunların açıklanması lazım. Ortada bir gerçeklik var, bu gerçekliğin esas yönünün ortaya çıkması lazım.

AP'NİN TÜRKİYE RAPORU

Kati Piri'nin hazırladığı raporun bir sağlamasını yapsınlar. Gelsinler baksınlar, bir sağlamasını yapsınlar. Raporun nasıl bir çarpıtma rapor olduğu kendiliğinden görülecektir. AP'nin uzun zamandır görevlendirdiği raportörler Türkiye'ye karşı olan kişiler. Terör örgütlerinin kulağı ile Türkiye'yi dinleyen kişiler. Benim tavsiyem bu tür terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanları raportör olarak kullanmasınlar. Ben Adalet Bakanlığı'na Kati Piri'yi kabul etmiyorum, neredeyse 2 yıl oldu.

CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP bir hakkı kötüye kullanıyor. Adaleti istismar ediyor. Bu gerçek bir adalet arayışı değil. Siyasal hesapları ve hedefleri olan gayri samimi bir yürüyüştür. CHP içerisindeki tartışmalar 16 Nisan'dan sonra ayyuka çıktı. Dikkat ederseniz tartışmalar bitti. İkinci hedefi, 'Hayır' cephesinde buluşanların, 2019'da yapılacak seçimde de bu cephenin içinde yer almak. Üçüncüsü de Türkiye'nin aleyhinde oluşan olumsuz havanın güçlenmesini istiyor. PKK, DHKP-C ve FETÖ çok ciddi paralar harcayarak Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar yürütüyorlar. FETÖ, gazetecilere, televizyonculara, senatörlere rüşvet veriyor. Parayla raporu eline veriyor. Sonra da makaleleri topluyorlar, kullanıyorlar. Bu yürüyüş Türkiye'nin aleyhine algı oluşturmak için Kılıçdaroğlu üzerinden destek verilmesine neden oluyor. Bilerek mi, bilmeyerek mi bilmiyorum. Dördüncü bir hedef de, Türkyie'de kriz ve kaos ortamı oluşsun diye avuç ovuşturanların beklentisini yükseltiyor. Onun için bu yürüyüş bir adalet anlayışı üzerine ikame edilen bir yürüyüş değildir. 

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