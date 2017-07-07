Saldırı hazırlığındaki 29 terörist yakalandı!

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle ilgili istihbarat aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgüt üyelerinin İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığı yaptıkları, geçmişte çatışma bölgelerinde çatışmalara girdikleri belirlendi.



DEAŞ'lıların yabancı uyruklu kişileri çatışma bölgelerine göndermeye çalıştıkları da saptandı. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul’da Ataşehir, Bağcılar ve Çekmeköy’ün de arasında bulunduğu 8 ilçede 20 adrese Terörle Mücadele Operasyon Timleri, Özel Harekat Timleri ile birlikte girdi. 22’si yabancı 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda bir tabanca ve çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçti.

HÜRRİYET