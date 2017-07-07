07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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İşte Rusların yeni müthiş silahı

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Rus silah şirketi Kalaşnikof, yapay sinir ağlarının yer aldığı, hedef belirleme, öğrenme ve kendi kendine karar verme becerisine sahip savaş modülü geliştirdi.
İşte Rusların yeni müthiş silahı
İşte Rusların yeni müthiş silahı İşte Rusların yeni müthiş silahı İşte Rusların yeni müthiş silahı

Rus silah üreticisi Kalaşnikof, silah teknolojisi konusunda yeni bir adım daha attı.

Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Kalaşnikof'un İletişim Müdürü Sofiya İvanova'nın açıklamasına göre, şirket içerdiği yapay sinir ağı sayesinde hedef belirleyip öğrenme ve karar verme özelliğine sahip bir modül yaptı.

İvanova "En yakın zamanda bu yapay sinir ağı ile çok sayıda ürün gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu teknolojinin yer aldığı tam otomatik bir savaş modülü ARMY-2017 askeri forumunda tanıtılmıştı" dedi.

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BİR ÇOK SİLAHA ENTEGRE EDİLEBİLİR

Rusya'nın geliştirdiği bu yapay sinir ağı, benzer bir çok silaha entegre edilmesiyle savunma sanayinde yeni bir dönemi başlatmış olacak.

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İşte Rusların yeni müthiş silahıİşte Rusların yeni müthiş silahıRus silah şirketi Kalaşnikof, yapay sinir ağlarının yer aldığı, hedef belirleme, öğrenme ve kendi kendine karar verme becerisine sahip savaş modülü geliştirdi.
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