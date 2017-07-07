180 günde toplam 260 icraat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalarına başlanan 180 günlük eylem planı kapsamında hükümet, 6 ayda vatandaşa ve toplumun tümüne dokunacak 260 icraat yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalarına başlanan 180 günlük eylem planı kapsamında hükümet, 6 ayda vatandaşa ve toplumun tümüne dokunacak 260 icraat yapacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında son yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın önemli gündem maddelerinden biri 180 günlük eylem planı oldu. Bakanlar, kendi alanları ile ilgili projeönerilerini Başbakanlık Müsteşarlığı'na göndermişti. Toplantıda, verilen projelerin çok fazla olduğu, bunların 180 günlük sürede hayata geçirilmesi olasılığı bulunmadığına dikkat çekildi. Bakanlara, "Tüm bakanlıklar projelerini 10 madde ile sınırlandırsın" talimatı verildi. Projeler ve icraatlar seçilirken "vatandaş için önemli olan, kısa sürede gerçekleşme olasılığı bulunan ve toplumda rahatlatma yaratacak projeler" kriterleri dikkate alınacak. Yani eylem planı baştan sona tüm maddeleri ile vatandaşın hayatına dokunacak. Sonuçları hemen görülebilecek projeler hayata geçirilecek.

Bakanlar bu talimatlar çerçevesinde kendi hazırlıklarını revize ederek 10 madde ile sınırlı hale getirdi. Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında tüm bakanlık müsteşarlarının katıldığı toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda eylem planına girecek konular belirleniyor.

Hazırlık tamamlandıktan sonra metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, metinle ilgili son talimatları verecek. Son şeklini alacak 180 günlük eylem planının 15 Temmuz sonrası açıklanması bekleniyor.



ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

Yeni yapılan planlamaya göre, 180 günlük eylem planı Başbakanlık yardımcılıkları dahil 26 bakanlık olduğu için yaklaşık 260 maddelik proje ve icraattan oluşacak. Hükümet, 6 ay içinde toplam 260 icraat yaparak ekonomiden ticarete, ekonomiden KOBİ'lere kadar birçok alında önemli adımlar atacak..

SABAH