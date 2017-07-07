07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Kafalar karışık! Kılıçdaroğlu mehterle karşılandı

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Kafalar karışık! Kılıçdaroğlu mehterle karşılandı
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 23. gününde İstanbul'a giriş yaptı. Konvoy Mehter Marşı'yla karşılandı.
Kafalar karışık! Kılıçdaroğlu mehterle karşılandı Kafalar karışık! Kılıçdaroğlu mehterle karşılandı Kafalar karışık! Kılıçdaroğlu mehterle karşılandı

Enis Berberoğlu'nun casusluk suçundan hüküm giymesi ve tutuklanarak İstanbul MaltepeCezaevi'ne gönderilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyüş başlatmıştı.

İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde saat 12 sularında Gebze tarafından İstanbul'a giriş yaptı.

CHP'DE KAFALAR ÇOK KARIŞIK MEHTER MARŞI'YLA KARŞILANDI

CHP genel başkanının İstanbul'a girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti. Bazı laiklerinse ne olduğunu anlayamayıp şaşırması dikkat çekti.

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