07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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İntihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor

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İntihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 askerin öldüğü açıklandı.
İntihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor İntihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor İntihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina'nın Refah kentine bağlı el-Burs köyündeki askeri kontrol noktasına önce iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ardından olay mahallinin uzun namlulu silahlarla tarandığı belirtildi.

Saldırıda biri albay 10 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı kaydedildi.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmazken, Mısır makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Sina Yarımadası'nda, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.

Ordu ve polis güçleri, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara operasyonlar düzenliyor.

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