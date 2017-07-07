07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandı

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Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimin ardından tutuklananların sayısını açıkladı.
Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandı Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandı Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandı

Bakan Bozdağ, "Şu ana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış" dedi.  

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