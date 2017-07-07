Bakan Bozdağ, "Şu ana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış" dedi.
07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
- Dışişleri'nden Hollanda'ya tepkiİtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendiİstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktıSıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa düştüErdoğan'ın konvoyu Hamburg'da 10 dakika bekletildiBakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandıİşte Rusların yeni müthiş silahıTürkiye klimada üretim üssü oluyorABD'den Büyükada'daki operasyona ilişkin açıklama
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:34 Güneş 05:32 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:35
- 35°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 26°C Ankara
- 38°C Antalya
- 18°C Artvin
- 36°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 100.479 -0.15
- Altın: 142,808 0.11
- Dolar: 3,6311 0.35
- Euro: 4,1430 0.30
Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Hollanda'ya tepkiDışişleri Bakanlığı: "Türkeş'in ziyaretinin engellenmesi ibret vericidir"
Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da 10 dakika bekletildiİnşaat vincinin üzerine çıkan şüpheli şahıs Alman polisini harekete geçirirken, Erdoğan'ın konvoyu güvenlik gerekçesiyle 10 dakika bekletildi.
Bakan açıkladı: 50 bin 504 kişi tutuklandıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimin ardından tutuklananların sayısını açıkladı.
ABD'den Büyükada'daki operasyona ilişkin açıklamaGeçtiğimiz günlerde Uluslararası Af Örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının ardından ABD hiç de şaşırtıcı olmayan bir açıklama yaptı.
Vahşete sert tepki! Suriyelileri hedef...Sakarya'da 9 aylık hamile Suriyeli kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldüğü olaya Bakan Kaya'dan çok sert tepki geldi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!
- 'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi
- İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler
- Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi
- Bir şirket daha bitcoin ile işlemlere başladı!
- Aman dikkat! 4 il için hayati uyarı
- DHKP-C bildirisine destek verdiler
- Devletin zirvesi Kalın'ın mutlu günü için bir arada
- Morgdan cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
- 87 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise..
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.