07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı

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İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı
Esenyurt'ta cinnet getiren bir kişi park halindeki aracı ateşe vererek, beşinci kata çıktı.
İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı

Esenyurt İncirtepe Mahallesi 250. Sokakta meydana geldi. Bir kişi sinir krizi geçirerek sokak üzerinde bir apartmanın önünde park halinde bulunan bir aracı ateşe verdi. 

Alevler kısa sürede doğalgaz kutusuna da sıçrayıp apartmanın dış cephesini sardı. Sinir krizi geçiren şahıs elinde silahla 5'inci katın balkonuna çıktı. 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşları itfaiye ekipleri tahliye ederken, apartmanda oturan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı.

Olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Olay yerine gelen müzakereci polisin ikna çabaları sürüyor.

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