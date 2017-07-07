'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk diline özel olarak tasarlanan 'E klavye' TSE tarafından tescillendi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Türkçeye uygun ergonomik ve optimal olarak geliştirilen E-klavye, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Alfasayısal Türkçe E-Klavyenin Temel Yerleşim Düzeni" adı ve TS 13771 koduyla tescillendi.

Klavye, on parmak yazım ilkeleri göz önüne alınarak tasarlandı.

Sağlık ve konfor açısından kullanıcılara avantaj sağladığı belirtilen E-Klavye'de hızlı yazım performansı da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Geliştirilen klavyenin mucidi Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu, E-Klavye'nin "ileri teknoloji ve yöntemlerle geliştirilmiş, deneye ve matematiğe dayalı, dünyanın en bilimsel klavyesi" olduğunu ifade etti.

E-klavye ve F klavyeyi bilimsel ve uygulama açısından karşılaştıran Prof. Dr. Ekşioğlu, iyi bir klavye tasarımında en önemli ölçütün harflerin klavyedeki dağılımı olduğunu, dilin özelliklerini ve on parmak yazım kurallarını göz önünde bulundurarak;

Harflerin, parmak hız ve hareket kabiliyetine göre, en uygun dağılımının yazım performansını artırdığını ve aynı zamanda sağlık ve konfor açısından da daha rahat kullanım sağladığını dile getirdi. Bunun da ancak, E klavyenin tasarımında yapıldığı gibi, deneysel ve matematiksel optimizasyon yöntemleriyle başarılabileceğini söyledi.

"F KLAVYENİN BİLİMSELLİĞİNİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

F klavyenin bugünkü anlamda bilimselliğini kabul etmenin mümkün olmadığını ve iyi bir mühendislik tasarımı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ekşioğlu şöyle konuştu;

"E klavye ise günümüz ileri teknolojisi, bilimsel bilgi ve yöntemleri ile tasarlandı. Sağlık ve performans açısından baktığımızda E-klavye, dünyada deneye ve matematiğe dayanan ve aynı zamanda doğrulama testleri yapılmış ilk ve tek bilimsel klavyedir"

Klavyenin asli görevinin yarışmak değil sağlıklı, yormayan, rahat, hatasız ve mümkün olduğunca da hızlı yazmayı sağlamak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekşioğlu şöyle devam etti;

"Hız tek başına bir klavyeyi iyi klavye yapmaz. İyi klavye her şeyden önce sağlık riski az olan, az yoran, rahat klavyedir. F klavye, el-bilek-kol sağlığı açısından riskli bir klavyedir.

Konu sağlık, yaşam kalitesi ve ülke ekonomisi açısından önemlidir. Çocuklarımızı ve dolayısı ile gelecek kuşaklarımızı, bu riskli klavyeyi kullanmak zorunda bırakmayalım"