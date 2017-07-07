İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!

Kimse Yok Mu Derneği'ne yapılan operasyonlar sürerken itirafçı olan bir şüpheli, FETÖ'nün toplanan yardım paralarıyla arsa aldıklarını itiraf etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik operasyonlar sürerken itirafçı olan bir şüpheli şok gerçekleri açıkladı.

Şüpheli Ö.Ç, Van'da meydana gelen depremden sonra Pakistan'ın depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla derneğe yaptığı para yardımıyla FETÖ üyelerinin arsa alıp bina yaptığını, bu binanın da öğrencilerle örgütsel toplantılar yapmak amacıyla kullanıldığını anlattı.

Kimse Yok Mu Derneğinin Elazığ şubesinde 2013 yılında müdür olarak göreve başladığını aktaran şüpheli Ö.Ç, Güney Doğu Anadolu Bölgesine bağlı şubeler olarak o dönem toplantılar yapıldığını, bu toplantılara da da bölge illerinden şubelerin müdürlerinin katıldığını aktardı.