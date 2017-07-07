Meğer travestiymiş!

Kadın kuaförü soyan kişi başka bir hırsızlık olayına karışırken mobese kamerasına yakalandı. Çok geçmeden polis tarafından gözaltına alınan zanlının travesti olduğu öğrenildi.

Bursa'da bir kadın kuaförüne giren travesti hırsız; çok sayıda peruk, saç takımı, saç perçemi ve elektronik eşya çaldı. Başka bir hırsızlık olayına karışırken mobese kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık zanlısı, çok geçmeden Hırsızlık Bürosu dedektiflerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olay 4 Temmuz günü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi Değirmen sokakta meydana geldi.



Sokak üzerinde bulunan kadın kuaförüne taksiyle gelen hırsız, 40 adet saç perçemi, 30 adet saç takımı, 30 adet peruk, 10 bin adet uçlanmış saç ile çeşitli elektronik eşyaları çaldı. Toplam zararı 60 bin TL olan hırsızlık olayını ekipler çözmek için çalışma başlattı. Çalınan çeşitli malları satın alan D.G. ve F.T. isimli şahıslara ulaşan ekipler gözaltına aldı. Kadın peruklarına ve çeşitli saç malzemelerini bulan ekipler ürünlere el koydu. Çalıntı ürünleri satın alan kişiler, bunları 'Su' takma adlı Ümit K.'dan temin ettiklerini söylediler. Aranan Ümit K. Nalbantoğlu Mahallesi'nde GSM bayisinden hırsızlık yaparken mobese kameralarınca tespit edildi. Bunun üzerine Hırsızlık Masası ekipleri daha önceden de kaydı olan 22 yaşındaki Ümit K.'yi gözaltına aldı. Hırsızlık olayının şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı malları satın alan iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.