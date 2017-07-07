Sakarya'da büyük gerginlik!

Sakarya'da 9 aylık kadın ile oğlunu öldüren zanlıların adliyeye sevk edildiğini öğrenen vatandaşlar adliyeye girmek istedi. Polis havaya ateş açtı.

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kalabalığın bir kişiyi dövmeye çalıştığı görüldü. Şahıs polis tarafından kurtarıldı.

Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay isimli iki şahıs işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini ve 10 aylık çocuğunu Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı. Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü.

İLK İFADELERİ

Şüpheliler Birol K. ve arkadaşı Cemal B., Kaynarca’dan Adapazarı’na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde sorguya alındı.Baronun görevlendirdiği avukat nezaretinde ifadeleri alınan iki şüphelinin tecavüz ve cinayet suçlamaları kabul ederken, kaçırma olayını birbirinin üzerine attı.

İDAM İSTERİZ

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam' isteriz diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.

HERKES VAHŞETİN ŞOKUNDA



İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Kaynarca Şube Başkanı Ali Yoldaş vahşet kurbanı aileye bir yıldır yardım ettiklerini söyleyerek, "Baba Halid bir yıl önce Kaynarca'ya gelmişti. Kendisine oturma izni aldıktan sonra tavuk kesimhanesinde işe başlattık. Ramazan Bayramı'nda fitre ve zekat vermek istediğimizde kabul etmemişti" dedi.



Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ise ilçelerinde 300 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, bunlardan 6 ailenin Suriye uyruklu olduğunu söyleyerek, "İlçemizin böyle bir olayla adının gündeme gelmesi bizi çok üzdü" diye konuştu.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Toçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden kınama mesajında şöyle dedi:



"Kaynarca'da yaşanan vahşi katliamdan derin üzüntü duyuyorum. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Şiddetin dini, milleti, ırkı mezhebi olmaz. Kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir."