Bakan Özlü açıkladı! 10 sanayi sitesi taşınıyor...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi sitelerinin taşınması" konulu basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi kapsamında bazı sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması uygulaması çerçevesinde ilk etapta 10 sanayi sitesinin taşınacağını ve taşınma maliyetinin 2 milyar 200 milyon lirayı bulacağını belirterek, "Toplam 135 sanayi sitesinde 63 bin 467 iş yeri var. Bunların tahmini taşınma maliyeti de 20 milyar lira." dedi.

Özlü, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de aktif toplam 858 sanayi sitesi bulunduğunu, bu sitelerde yaklaşık 212 bin 141 iş yeri ve 1 milyon 63 bin çalışan olduğunu söyledi.

Bu çalışanların, imalat sanayinde çalışanların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldiğini ifade eden Özlü, bu anlamda sanayi sitelerinin Türk sanayisinin önemli bölümünü oluşturduğunu dile getirdi.

Özlü, Bakanlığın son bir yıldaki çalışmaları sonucunda, sanayi sitelerindeki sanayicilerin daha geniş iş yerlerinde üretim yapabilmeleri amacıyla bu iş yerlerinin şehrin dışında makul mesafedeki geniş alanlara taşınmasını öngördüklerini söyledi. Özlü, "Bu çalışmanın belli ayakları var. İlk aşamada sanayi sitelerimizin envanterini çıkardık. İkinci aşamada yerleşim yeri alanları içinde kalan sanayi sitelerimizin belirlenmesi çalışmasını yürüttük. Yaklaşık 858 sanayi sitemizin 135'i şehir içinde. Bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik." diye konuştu.

Taşınması uygun görülen 135 sanayi sitesinden öncelikle taşınması gerekenleri de belirlediklerini dile getiren Özlü, öncelikli tarafların mülk sahipleri olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak site yöneticileri, valiler ve diğer yetkililer arasında koordinasyon görevini yürüteceklerini ve finansal destek sağlayacaklarını anlatan Özlü, bu anlamda taşınması öngörülen sanayi sitelerinin altyapı, üstyapı ve arsa edinim maliyetleri dahil olmak üzere bütün maliyetlerini kredilendireceklerini söyledi.

Bu zamana kadar 858 sanayi sitesinden 470'inin Bakanlık tarafından kredilendirildiğine işaret eden Özlü, kredilendirilen 94 bin 565 iş yerinde 473 bin kişinin çalıştığını, 2017 fiyatlarıyla bu sanayi sitelerine bu zamana kadar verilen desteğin 5 milyar 447 milyon olarak hesaplandığını dile getirdi.

20 milyar liraya mal olacak

Uygulama kapsamındaki 9 ilde bulunan (Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat) 10 sanayi sitesinde 6 bin 181 iş yeri, 40 bin çalışan bulunduğunu belirten Özlü, arazi temininin yaklaşık maliyetinin de 280 milyon lira olduğunu kaydetti.

Özlü, taşınma maliyetlerine ilişkin ise "10 sanayi sitesinin taşınmasının toplam maliyeti 2 milyar 200 milyon lira. Taşınması öngörülen toplam 135 sanayi sitesinde 63 bin 467 iş yeri var. Bunların tahmini taşınma maliyeti 20 milyar lira." dedi.

"Taşınma süreci tarafların gayretine bağlı"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özlü, iş yerlerinin taşınacakları yerlerdeki mekan büyüklüklerine dair soru üzerine, taşınma konusundaki en önemli tarafın iş yeri sahipleri olduğunu yineledi.

Bugünkü toplantıda yeni iş yerlerinin büyüklüğü konusunu da görüşeceklerini belirten Özlü, "Örneğin şu anda bulunduğu yer 100 metrekare ise 300, 500 metrekarelik mi yer talep ediyor? Bunları toplantıda görüşeceğiz." diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde çalıştay yapacaklarını dile getiren Özlü, "Kanun çıktı ama yönetmelik çıkarmamız lazım. Bunu da ağustos sonuna kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Yönetmelikte bu konuları belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni iş yerlerinin büyüklüğünün iş yeri sahiplerinin taleplerine göre şekilleneceğini söyleyen Özlü, iş yeri büyüklüğünün gelişmiş yörelerde 2 bin 100 metrekareye, diğer bölgelerde 3 bin 500 metrekareye kadar artırılabileceğini bildirdi.

Bakan Özlü, söz konusu 10 sanayi sitesinin ne kadar sürede taşınacağının sorulmasına karşılık, uygulamada gönüllülük esas olduğu için sürenin mülkiyet sahipleri ve yerel idarecilerin taşınacakları yere bağlı olduğunu kaydetti. Özlü, "Bizim arzumuz 2019'a kadar 10 sanayi sitemizin taşınma işlemlerini hızlandırmak. Bu süreç tarafların etkin katılımı ve gayretine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

135 sanayi sitesinin tamamının ne kadar sürede taşınacağının çalıştayda elde edilecek verilerle tespit edileceğini dile getiren Özlü, boşaltılacak alanlara ne olacağının ilgili belediyeler, valilik ve mülkiyet sahiplerinin ortak kararıyla belirleneceğini bildirdi.

Sanayi sitelerinin taşınmasının ekonomiye katkısına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Özlü, "Verimlilik artacak. Daha dar mekanlarda çalışan iş yeri sahipleri geniş mekanlar ve modern şartlarda çalışacak. Teknolojik altyapı kullanma imkanı artacak." dedi.

Özlü, bir başka soru üzerine de taşınma masrafları konusunda kredi desteği anlamında terör mağduru illere yönelik farklı bir uygulama yapılmayacağını kaydetti.

Bakan Özlü, toplantının basına kapalı olan bölümünde ilk etapta taşınması öngörülen sanayi sitelerinin ve ilgili belediyelerin yöneticileriyle bir araya geldi.